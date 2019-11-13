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İskeleden düşen işçi kurtarılamadı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:45İskeleden düşen işçi kurtarılamadı
'nın ilçesinde, bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde Orhangazi'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fabrikada taşeron işçi olarak çalıştığı belirlenen Metin Altun (51), iskelede duvar kırma çalışması yaparken, yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybedip yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı işçi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Metin Altun'un cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor. - BURSA

Orhangazi, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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