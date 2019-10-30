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İşkence ve cinsel istismar: Yemen'de mahsur kalan Afrikalı göçmenlerin hikayesi

Her yıl on binlerce Doğu Afrikalı göçmen, savaşın vurduğu ülke Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a geçerek burada bir iş bulup çalışma umudu ile yola çıkıyor. Ancak sadece yeterince şanslı olanları bu yolculuğu tamamlamayı başarabiliyor.

30.10.2019 18:52İşkence ve cinsel istismar: Yemen'de mahsur kalan Afrikalı göçmenlerin hikayesi
Her yıl on binlerce Doğu Afrikalı göçmen, savaşın vurduğu ülke Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a geçerek burada bir iş bulup çalışma umudu ile yola çıkıyor. Ancak sadece yeterince şanslı olanları bu yolculuğu tamamlamayı başarabiliyor. Yemen'den çıkamayan binlercesi ise işkence ve ölümlerle dolu bir dünyaya esir düşüyor.

Doğu Afrikalı göçmenler, beraberinde yoksulluktan kaçma hayallerini de alarak ayaklarındaki dayanıksız sandaletleri ile evlerini terk ediyor. Amaçları ve umutları, Suudi Arabistan'da işçi, temizlikçi ya da hizmetçi olarak çalışmak ve ailelerine destek olmak.
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Suudi Arabistan, Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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