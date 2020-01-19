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Malatya'da dehşet! Evinden kaçırıldı, işkenceye uğrayıp öldü diye bırakıldı

Malatya'da alacak-verecek meselesi yüzünden kalabalık bir grup tarafından evi basılan şahıs, zorla evden çıkarılarak ıssız bir alana götürüldü. Burada saatlerce işkence gören şahsın öldüğünü düşünen şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Arabası ve parası gasp edilen genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

19.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:27

'nın ilçesinde evinden zorla alınarak ıssız bir alana götürülen şahıs, işkenceye uğradıktan sonra öldü diye bırakıldı. Arabası ve parası gasp edilen genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden kalabalık bir grup tarafından evi basılan 36 yaşındaki A.G. zorla evden çıkarılarak uzak bir bölgeye götürüldü. Burada saatlerce çeşitli işkencelere maruz bırakılan şahsın öldüğünü düşünen şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Şüpheliler kaçarken A.G.'nin otomobili ve üzerindeki bir miktar parayı da gasp ederken, yaralı genç bir yolunu bularak polisi aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, ağır yaralı şahsı ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Polis olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatırken bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Malatya'da dehşet! Evinden kaçırıldı, işkenceye uğrayıp öldü diye bırakıldı

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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