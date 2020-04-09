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İşkenceyi Önleme Komitesinden Yunanistan'a polis şiddeti uyarısı

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Yunanistan'ın cezaevi sistemini ivedilikle reforme etmesi ve polis şiddetine son vermesi gerektiğini açıkladı.

09.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:30
İşkenceyi Önleme Komitesinden Yunanistan'a polis şiddeti uyarısı
Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Yunanistan 'ın cezaevi sistemini ivedilikle reforme etmesi ve polis şiddetine son vermesi gerektiğini açıkladı.
Komitenin ülkeye ilişkin raporunda, geçen yıl Yunanistan'daki cezaevlerinin ziyaret edildiği anımsatıldı.
Raporda, cezaevlerinde yüzde 140'ı bulan doluluk oranının ve mahkumlara yapılan kötü muamelenin önemli sorun oluşturduğuna dikkat çekilerek, Yunan yetkililerin bu konuda acil adımlar atması gerektiği vurgulandı.
Cezaevlerindeki koşulların da yetersiz olduğu, mahkum başına en az 4 metrekarelik bir alan oluşturulması gerektiği ifade edilen raporda, cezaevlerindeki doluluk oranını yüksek olması nedeniyle mahkumların yeterli düzeyde sağlık hizmetlerinden faydalanamadığının altı çizildi.
Raporda, Yunan hükümetine bu sorunları çözmesi çağrısında bulunuldu.
Polis şiddetinin ülke geneline yayıldığı vurgulanan raporda, cezaevi sisteminin de reforme edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Konseyi, Yunanistan, Güncel
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