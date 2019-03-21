İskender Pala'nın Yazdığı "Aşk Bir Zamanlar" Oyunu Seyirciyle Buluştu

Oyun, 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 20.30'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun ayakta alkışlandı.

Oyunun ilk gösterimine; Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdür yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni yardımcısı Melahat Abbasova, oyunun yazarı İskender Pala, oyunun müziklerini yapan Ali Otyam ve Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman da geceye katıldı.

Oyunun konusu:

Aşk Bir Zamanlar, insanın sürekli bir sıçrama halinde olan zihnini, aşkın tezahürleri eşliğinde, geçmiş ve bugün üzerinden sorgularken; seyircisine, 2. Mahmut döneminin yangınlarla kavrulan İstanbul'una ışık tutan tarihsel bir perspektif eşliğinde, şiirsel ve görsel motiflerle zenginleşen başka bir boyutun kapılarını aralıyor.

Oyunda Deran Özgen, Ersin Sanver, Fatih Aksüt, Mehmet Avdan, Özgür Dereli, Seda Yılmaz, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Oyun, 21- 23 Mart, 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

Kaynak: Bültenler