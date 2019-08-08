İskender Pala, Rektör Savaş'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala,Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Uşak Üniversitesi ile ilgili bilgi veren Rektör Savaş, Pala'nın yazar kimliğinin ve bilim adamlığının gençlere örnek gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Pala'yı üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Rektör Savaş, İskender Pala'yı gençlere anlatmak gerektiğinin altını çizdi.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından, Ekrem Savaş ve İskender Pala, Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini gezdi.

Görevli personelle bir süre sohbet eden Pala, merkezin ülkemiz için önem arz eden sektörlerin ihtiyaç duyduğu tasarım konusunda önemli işler çıkaracağını söyledi.

Kaynak: AA