İskenderoğlu: "Ülkemiz turizm açısından geniş bir yelpazeye sahip"

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulması Hakkında Kanun'un Resmi Gazete'de yayınlandığını kaydetti.Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, "Ülkemiz bulunduğu mevki ve coğrafya itibarıyla, asırlara dayanan tarihi geçmişiyle ve tabii güzellikleriyle turizm açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Turizm, ekonomi bakımından oluşturduğu katma değer, oluşturduğu istihdam, cari açığın azaltılmasına olan olumlu etkisi ve 50'den fazla sektöre olan ciddi orandaki katkısıyla ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Assos'dan Pamukkale'ye, Behramkale'den Kapadokya'ya, Nemrut'tan Ayazma'ya, Efes'ten Troya'ya ve Zeugma'ya kadar sayısız tarihi güzelliğe sahip dört tarafı doğal güzelliklerle bezenmiş ülkemiz tüm dünyada adından sıkça söz ettirmekte. Bizler de hükümet olarak ülkemizi her alanda olduğu gibi turizm alanında da daha ileriye taşıyarak turizm gelirlerinde ilk 5 ülke içerisine girmeyi hedefliyoruz. 2003 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayımız 16 milyon 500 bin, turizm gelirimiz ise 13 milyar 750 milyon dolarken 2019 yılı sonunda turizm gelirimizin 35 milyar doları, ziyaretçi sayımızın da 51 milyon 400 bin kişiyi bulmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.2020 yılında turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağı öngörülüyorAçıklamalarına devam eden İskenderoğlu, "Dünya Turizm Teşkilatı'nın 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ilişkin tahmininin de etkisiyle her ülke kendi turizmini büyütme mücadelesi içine girmiş ve ülkeler hızlı bir rekabet içinde yer almıştır. 2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Turizm Strateji ve Yeni Ekonomi Programı kapsamında, 11. kalkınma planı doğrultusunda 2023 yılı için öngörülen 70 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşmak için ülkemizin dünyada etkin bir şekilde tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi ve her alanda rekabet gücüne sahip olması zorunlu bir hamledir" şeklinde konuştu.Rekabet gücünü arttıracakTurizm ajanslarının, dünya ölçeğinde rekabet gücünü arttırdığını belirten İskenderoğlu, "Örnekler verecek olursak Singapur Turizm Ajansı 1964 yılında kuruldu, ziyaretçi sayısını kurulduktan sonra 170 kat, turizm gelirini de 73 kat artırmış oldu. İspanya 1982 yılında, Fransa 1987, İtalya 1919 yılında turizm ajanslarını kurdu. Yine, Dubai Turizm Ajansı 1997 yılında kuruldu, ziyaretçi sayısını 6,5 kat, gelirini 33 kat artırdı. Turizm ajanslarının ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerinin artırılması konusunda ülkelerine önemli katkıları göz önünde bulundurulduğunda tanıtım ajansı kurulması daha da önem kazanıyor. Kurulması öngörülen ajans, elde edeceği kaynaklar sayesinde ülkemizin tanıtımını sürekli kılıp ülkemizin algı ve imajını tek elden yönetecektir" dedi.Turist sayısına ve turizm gelirine olumlu katkı sağlamakİskenderoğlu, "Bu yıl 187 milyon olan tanıtım bütçemiz ajansın faaliyete geçmesiyle kademeli olarak 2023 yılına kadar 2 milyar lirayı bulacaktır" diyerek konuyla ilgili şunları kaydetti:"Türkiye'nin yurtiçi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlayacak turist sayısına ve turizm gelirine olumlu katkı sağlamak hedeflenmektedir. Ajansla dünyanın en prestijli etkinlik, festival ve organizasyonlarına ev sahipliği yapılması sağlanarak, yatırımcımıza cazip kılınarak ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlanarak, turizmin ülke genelinde yayılması, bölgelerin kalkınması ve bölgesel gelişmişlik farklılığının azaltılması hedeflenmektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda ortaya konan projeksiyonların yakalanması noktasında ciddi katkılar sunacağını düşündüğümüz bir kuruluş olacaktır. Sektör temsilcilerinin turizm faaliyetlerinden elde ettikleri gelir üzerinden alınacak turizm payı ajansın en önemli gelir kaynaklarından olacaktır. Ajansın gelirinin en az yüzde 70'i ülkemizin tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak, ajansın bütçesi icra kurulunca yıllık olarak hazırlanacak ve yönetim kurulunca onaylanacaktır."