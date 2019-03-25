İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek

Nakşibendi tarikatına bağlı İskenderpaşa Cemaati, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'yi destekleyeceklerini açıkladı.İskenderpaşa Cemaati, yaptığı açıklamada, "Barış ve selamet elçisi inancımız her daim baki ve payidar olacaktır. Bu bağlamda, biz de (evet) ile sizi destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İskenderpaşa Cemaatinin 'lideri' olduğu belirtilen Muharrem Nureddin Coşan'ın imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

YENİ ZELANDA SALDIRISI HATIRLATILDI

"İçini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri kahrolmuştur. İyilik elçilerini; iz'ansız, kapkara, kokuşmuş düzenlerini korumak algısıyla, taşlayarak, kalleşçe öldürenler kahrolmuştur. 4 Şubat 2001'i tasarlayan, görmezden gelen, unutturan meş'um zihniyet kahrolmuştur. Rabb'lerinin hoşnutluğunu kazanmak için Cuma günü camide toplananları katleden, yaşam modeli iddiası sahibi hegemonya kahrolmuştur."

Muharrem Nureddin Coşan

"BİZ DE SİZİ DESTEKLİYORUZ"

"Bizi bize, bizi nefsimize, kardeşi kardeşe, Kürt'ü Kürt'e, Arap'ı Arap'a, Alevi'yi Sünni'ye, Türk'ü Türk'e, Agop'u Abdullah'a, milleti de zillete düşüren kahrolmuştur. Ayrıştıran, bölen, ötekileştiren, itibarsızlaştıran, tefrika sokan, şeytan güdümlü, tek dişli canavar kahrolmuştur. Barış ve selamet elçisi İnancımız her daim baki ve payidar olacaktır. Bu bağlamda, biz de 'evet' ile sizi destekliyoruz."

İşte o açıklama;