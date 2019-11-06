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İskenderun 2. OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantısı

İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

06.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:26İskenderun 2. OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantısı
İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, İskenderun ve çevresinde yapılması planlanan çalışmalar, yatırımlar ve projelerin son durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tosyalı'nın da katıldığı toplantıda, bazı dernek ve şirketlerin temsilcileri de yer aldı.

İskenderun, Hatay, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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