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İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi

HATAY'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

11.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:25İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi

HATAY'ın ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İskenderun Tren Garı'nda vagonların üzerindeki askeri araçlar

-Askeri araçların hareketi

-Askeri araçların tıra yüklenmesi

-Tırların sınıra doğru hareket etmesi



İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA

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