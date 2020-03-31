İskenderun Adliyesi'ni yağmur suyu bastı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle Adalet Sarayı'nın bodrum katını su bastı.

İskenderun Adalet Sarayı'nın kentte etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle bodrum katına su doldu. Su seviyesinin artması nedeniyle tehlike yaşanmaması için 3 gündür Adliye Sarayı'nın elektriğinin de kontrollü olarak kapatıldığı belirtildi. Arşiv odalarının yer aldığı bodrum katındaki suyun boşaltılması için Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve adliye personelinin yardımı ile kurulan motopomplarla su tahliye işlemleri yapılmaya başlandı. Su boşaltımı ve elektrik kesintisinin birkaç gün daha süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA