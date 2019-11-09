Haberler » Güncel » İskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu - Haber

İskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

09.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:59İskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

HATAY'ın ilçesinde, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 200 polisin görev aldığı operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Narkotik köpekleri eşliğindeki operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.Soruşturma sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:06 Kayseri'de Erciyes Platformu üyeleri onuruna yemek verildi
21:05 FLAŞ
21:05 Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
21:04 Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin...
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
19:52 Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur
19:31 Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
9.11.2019 21:07:07