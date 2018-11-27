İskenderun'da Amatör Denizci Eğitimlerine Başlandı

27 Kasım 2018 Salı 12:17



27 Kasım 2018 Salı 12:17

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, "Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.2023 yılına kadar, 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonunda Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, 'denizci millet denizci ülke' hedefine ulaşmak ilkesi çerçevesinde İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi konferans salonunda toplantı düzenlendi.Uzakyol kaptanı Abdurrahman Burak tarafından slayt görüntüleri eşliğinde nazari olarak ders anlatıldığı toplantıda kursiyerlere; tekne kısımları ve donanımları, teknede denizcilikte yönler, deniz akıntıları, rüzgar yönleri, teknelerin rıhtıma yanaştırılma şekli, teknelerin hızı, demir atacakları yerler, seyir haritalarının okunuş şekli, denizde kullanılan mesafe birimi, şamandıralar, uluslararası denizde çatışmayı önleme kuralları, acil durumlarda kullanılabilecek olan arama ve kurtarma vericisinin bulunacağı yerler, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenlik için öğrenmesi gereken temel bilgileri, tekne fenerleri gibi birçok başlıklarda bilgiler aktarıldı.Yüz yüze verilen görsel eğitimin ardından kursiyerler yazılı sınava tabi tutularak başarılı olanlara 'Amatör Denizci Belgesi' verileceği açıklandı.Toplantıya, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 2.Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Salih Doğan, 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Çağlarsu, İskenderun Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ile sektörün içerisinde yer alan firmaların temsilcileri katıldı. - HATAY