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İskenderun'da balık ölümleri

İskenderun'da balık ölümleri Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Sarıseki Mahallesi'nde deniz ile bağlantısı bulunan dere yatağında ölü balıklar bulundu İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, balık ölümlerine sızıntı ile kimyasal bir atığın sebep olabileceğini söylediHATAY...

28.11.2019 22:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:26
'da balık ölümleri
Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Mahallesi'nde deniz ile bağlantısı bulunan dere yatağında ölü balıklar bulundu
İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, balık ölümlerine sızıntı ile kimyasal bir atığın sebep olabileceğini söyledi
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde derede ölü balıklar bulunması sonrası inceleme başlatıldı.
Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Sarıseki Mahallesi'nde deniz ile bağlantısı bulunan dere yatağında ölü balıkların bulunması yetkilileri harekete geçirdi. Çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşların bildirmesi üzerine Hatay İl ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı doğrultusunda söz konusu yere giderek tespitlerde bulunduklarını söyledi. Kara, "Şu an burada çeşitli tür ve boyutlarda balıkların telef olduğunu görmekteyiz. Sebebini tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu konuda numune ve teknik araştırma yapılması gerekiyor. Burası sanayinin yoğun olduğu bir bölgedir. Buralardan bir sızıntı olmuş, kimyasal bir atık karışmış olabilir" dedi.
Sarıseki Mahallesi Muhtarı Serkan Saygılı ise 45 yıldır bu mahallede yaşadığını ilk kez balık ölümlerine tanık olduğunu söyledi.
Balıkların ölüm sebepleri yetkililerin yapacakları incelemeler sonrası belli olacak.
İskenderun'da balık ölümleri

İskenderun, Sarıseki, Güncel

Kaynak: İHA


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