İskenderun'da çalınan 50 adet rögar kapağı ve ızgara yenilendi

Özellikle İskenderun ilçesinin genelinde gözlemlenen hırsızlık vakasının her geçen gün arttığını belirten Genel Müdürlük, hırsızların hedefi haline gelen kapaklar ile alakalı gece saatlerinde herhangi bir şüpheli durumda 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi hususunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

İskenderun ilçesinin genelinde muhtelif adreslerde farklı şekilde alınan önlemlere rağmen olumsuz sonuçlarla karşılaşıldığını ve gelen bildirimler üzerine tekrardan yenilenerek oluşabilecek tehlikelerin önlendiğini aktaran idare, yenileme çalışmaları kapsamında 1 ay içerisinde 50 adet daha muayene bacasının yenilenerek yerlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Sorumsuz kişilerce gerçekleştirilen hırsızlık olayının aynı zamanda can ve mal güvenliğini tehdit ettiğin vurgu yapan HATSU, yasal işlem başlatılarak gerekli incelemelerin devam ettiğini ayrıca bu hırsızlığı yapan kişileri kamuoyunun takdirine sunulduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler