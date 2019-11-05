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İskenderun'da kapkaç zanlısı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kolyesini kapkaç yapan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

05.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:14İskenderun'da kapkaç zanlısı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kolyesini kapkaç yapan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleşti. Yolda yürümekte olan bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yaparak çalan zanlı kayıplara karıştı. Kapkaç mağduru kadının ve bölgedeki vatandaşların ifadeleri doğrultusunda polis inceleme başlattı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri kadının boynundan kolyeyi çalan şüphelinin kimliğini yaptıkları çalışmalar neticesinde tespit ettiler ve şahsı yakalayarak gözaltına aldılar.

Gözaltına alınan kapkaç şüphelisi K.İ. İskenderun Adliyesinde nöbetçi savcılık tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Süleymaniye Mahallesi, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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