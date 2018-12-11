İskenderun'da Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Uyarı

11 Aralık 2018 Salı 17:41



11 Aralık 2018 Salı 17:41

İskenderun Kaymakamlığı, kış mevsimi dolayısıyla "sessiz katil" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara soba kullanımı konusunda uyarıda bulundu.Kaymakamlıktan yapılan uyarıda soba zehirlenmelerinin, odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit gazının solunduğunda, akciğerlerden kana karışarak kanda oksijen taşıyan moleküllere bağlanarak oksijenin dokulara taşınmasını engelleyerek kişinin hayatını kaybetmesine dahi neden olduğu belirtildi.Baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma gibi şikayetlere maruz kalanların hemen bulundukları odaların camlarını açıp ortamı havalandırmaları, hızla açık havaya çıkarak, vakit kaybetmeden 112 Acil Yardım Servisini aramaları gerektiği vurgulanan açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:"Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır. Soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Sönmekte olan sobaya asla tekrar tutuşması için güç yakıtları konulmamalıdır. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı, soba alttan yakılmamalıdır. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak yetkili kişilere temizletilmelidir. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının, çatının en üst noktasından 1 m. daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır. Konutlarda gaz kaçaklarına karşı uygun yerde dedektör bulundurulmalıdır. Kombi ve şofbenlerin baca bağlantıları mutlaka projesine uygun şekilde ve yetkili kişilere yaptırılmalıdır. Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemelidir. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır. Lodoslu havalarda geceleri yatmadan önce sobalar söndürülmelidir." - HATAY