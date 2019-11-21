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İskenderun'da kolluk kuvvetlerine başarı belgesi

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, ilçede huzurun sağlanması yönünde çaba gösteren kolluk kuvvet müdür ve komutanlarına başarı belgesi verdi.

21.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:02İskenderun'da kolluk kuvvetlerine başarı belgesi
Kaymakamı İskender Yönden, ilçede huzurun sağlanması yönünde çaba gösteren kolluk kuvvet müdür ve komutanlarına başarı belgesi verdi.
İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yönden asayiş, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesinde hassasiyet gösteren güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Yönden, bu doğrultuda çaba gösteren İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanı Oğuz Emre Çiçek ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül'ü başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İskenderun, İskender, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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