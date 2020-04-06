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İskenderun'da korona virüs tedavisi gören ve iyileşen üç kişi alkışlarla taburcu edildi

İskenderun'da korona virüs tedavisi gören ve iyileşen üç kişi alkışlarla taburcu edildi İskenderun Devlet hastanesinde Korona virüs tedavisi görün üç kişi alkışlarla taburcu edildi Hatay'ın İskenderun devlet hastanesinde Korona virüs hastaları için hazırlanan bölümde tedavi gören ve...

06.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:17
İskenderun 'da korona virüs tedavisi gören ve iyileşen üç kişi alkışlarla taburcu edildi
HATAY - İskenderun Devlet hastanesinde Korona virüs tedavisi görün üç kişi alkışlarla taburcu edildi
Hatay 'ın İskenderun devlet hastanesinde Korona virüs hastaları için hazırlanan bölümde tedavi gören ve sağlıklarına kavuşan biri bayan üç kişi sağlıklarına kavuştular. Yaşları genç olan hastalar hastaneden taburcu edilirken sağlık çalışanları tarafından alkışlandılar. Tedavi gören hastalar kendilerine verdikleri emeklerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek helallik istediler. İskenderun’da korona virüs tedavisi gören ve iyileşen üç kişi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İskenderun, Hatay, Sağlık

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İskenderun'da korona virüs tedavisi gören ve iyileşen üç kişi alkışlarla taburcu edildi
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