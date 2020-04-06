İskenderun'da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi
İskenderun'da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildiHATAY'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.
06.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:27
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.
İskenderun Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle 14 gündür tedavi gören 3 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlığına kavuşan hastalar hastaneden ayrılırken 'Allah razı olsun hakkınızı helal edin' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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