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İskenderun'da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi

İskenderun'da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildiHATAY'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

06.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:27
İskenderun 'da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.
İskenderun Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle 14 gündür tedavi gören 3 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlığına kavuşan hastalar hastaneden ayrılırken 'Allah razı olsun hakkınızı helal edin' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İskenderun’da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Güncel

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İskenderun'da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi
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