Haberler » 3. Sayfa » İskenderun'da okul ve evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Haber

İskenderun'da okul ve evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okul ve 6 evden farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

12.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:35İskenderun'da okul ve evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
'ın ilçesinde bir okul ve 6 evden farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda bir okul ve 6 evden hırsızlık yaptığını tespit ettikleri Abidin E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Buluttepe Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 adet imzalı açık ve bir adet 100 bin lira tutarlı imzalı senet, bir adet menşei belli olmayan sikke, 10'ar adet farklı marka cep telefonu ve kol saati, bir adet av tüfeği, birer adet televizyon, ses sistemi ile bilgisayar, 17 farklı ebat ve renklerde tespih, 4 parça motosiklet tescil plakası ve bir adet şase plakası, bir adet harddisk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - HATAY

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:05 Tek teker üzerinde yakalandı, yetmedi motosikleti polisin üzerine sürdü
21:57 Ahmet Altan gözaltına alındı
22:02 Diyarbakır'da 69 düzensiz göçmen yakalandı
21:54 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"
21:46 397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk, Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
18:41 Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 22:05:44