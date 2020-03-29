Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

29.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:47
- İskenderun 'da sağanak su baskınlarına yol açtı
HATAY - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Gece saatlerinde başlayan sağanak, Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallelerinde etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken Tayfur Sökmen Bulvarı'ndaki alt geçit de sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Sarıseki Deresi de taştı. Vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de ilçe genelinde çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışların hafta boyu süreceği öğrenildi. - İskenderun’da sağanak su baskınlarına yol açtı

Kaynak: İHA

Etiketler: İskenderun, Dumlupınar, Hatay, Genel

Haberin Videosu :

- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

16:21: KKTC'ye girişlerin durdurulması kararı 11 Nisan'a uzatıldı - Haberler 16:21: 14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 16:20: Vatandaşlar çağrıya uydu, sahiller ve piknik alanları boş kaldı - Haberler 16:16: Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı - Haberler 16:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü - Haberler 15:45: Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı - Haberler 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti 15:10: Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı - Haberler 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler