İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi yağmur hayatı olumsuz etkiledi

HATAY - İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler görsel şölen yarattı

İskenderun'da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Şiddetli yağmur ise şehrin bazı noktalarında su taşkınlarına neden oldu. Özellikle İskenderun Adana karayolunun bir kısmı yağmur nedeni ile adeta göle döndü. Sürücülerin zor anlar yaşadıkları anlattı bazı sürücüler hızlı seyrettikleri için tehlike yaşadılar.