İskenderun'da 'sokağa çıkmayın' anonsu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde görevli polis ve zabıta ekipleri, araçlarından anons yaparak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs nedeniyle yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı. Yasağın ardından İskenderun'da da polis ve zabıta ekipleri şehir merkezinde anonslarla vatandaşları uyardı. Koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması yönünde anons yapan ekipler, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA