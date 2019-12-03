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İskenderun'da suç çetesi şüphelileri adliyede

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

03.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:10İskenderun'da suç çetesi şüphelileri adliyede

HATAY'ın ilçesinde, polis ekiplerince suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'tehdit' ve 'silahlı yaralama' suçlarına karıştığı belirlenen, 'Gülerler' olarak bilinen suç çetesi üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Diyarbakır ve Samsun'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. İskenderun'da sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İskenderun, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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