İskenderun'da Sürekli Arıza Veren Paslı Boru Yenilendi

Vatandaş sağlığını ön planda tutarak hizmetlerini hassasiyet çerçevesinde gerçekleştiren Genel Müdürlük, sağlıksız boruların kullanılmasını önlemek ve mahalle sakinlerini rahata kavuşturmak amacıyla her geçen gün yeni bir mahallenin paslı borulara veda ettiğini açıkladı.

İskenderun ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yıllardır sürekli arıza veren isale hattının müdahale edildiğini belirten İdare, Pınarbaşı Caddesi üzerinde çürüyerek su kaybına neden olan ve kesintilere yol açan 250'lik içme suyu hattının iptal edildiğini akabinde 10 metre yeni hat döşenerek kaynak yapıldığını aktardı.