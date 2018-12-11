İskenderun'da Trafik Planı Tepkisi

11 Aralık 2018 Salı 14:30



11 Aralık 2018 Salı 14:30

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun'da yaşanan trafik sorunuyla ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.Dingil, belediyenin toplantı salonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilen kent trafik akış planı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.Birkaç gündür toplumun farklı isimlerinden yüzlerce insanın değiştirilen trafik planına tepki gösterdiğini belirten Dingil, şöyle konuştu:"Konu ile ilgili olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bizlere hiçbir şey sorulmadı. Yeni bulvarlar, yeni caddeler yaparsın, konu hakkında bilgilendirmelerde bulunursun, ilgili belediye ve oda başkanlarından bilgi alırsın. Bu konu böyle çözülür. Ama soruyoruz kimsenin haberi yok. Şoförler odasından görüş alınmamış, İl Emniyet aksi rapor vermiş. İnsanlar, esnaf tepkili. 100 yıl trafik planı 24 saatte değişti."Sorunların ancak ortak akıl ile çözülebileceğini dile getiren Dingil, "Bu sorunun çözümü için yaşanan sıkıntıya çare arıyoruz. Konunun muhataplarından görüş alıyoruz. Battı-çıktı rantabl olmadı. Kent trafiği şu anda kilitlenmiş durumda. Bizler her zaman esnafımızın yanında olduk. Hep sizlerin sorunlarını dinledik. Çözüm yolları aradık. Bu sorunun bir an önce çözülmesi elimizden gelen her şeyi yapağız." dedi.Toplantıya katılan minibüs durak başkanları ise düzenlemeden haberlerinin olmadığını belirterek, "Bizler her gün yüzlerce yolcu taşıyoruz. Yolcular bizlere tepki gösteriyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Durak yerleri, cepler belli değil. Hatay Büyükşehir Belediyesi bizleri hiç dikkate almıyor. Bizlere herhangi bir bilgi verilmedi. Bu konu bir an önce çözüme kavuşmalı." ifadelerini kullandı.İTSO Başkanı Levent Yılmaz da büyük bir istişare sorunun ortada olduğunu belirterek, "İskenderun Belediyesi hiçe sayılarak, oda başkanlarının görüşleri alınmadan, şoför esnafının önerisi dinlemeden böyle kararlar alınmamalı. Kentte yıllardır süren bir trafik alışkanlığı var. Geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları ile bu trafik planı masaya yatırılabilirdi. Ortak akla ihtiyaç var. Hatay Büyükşehir Belediyesi toplumun ilgili kesimlerini mutlaka dinlemeli." diye konuştu.