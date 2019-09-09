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İskenderun'da Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu gerçekleşti

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ev sahipliğinde 3'üncü Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu gerçekleşti.

09.09.2019 14:47 İskenderun'da Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu gerçekleşti
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ev sahipliğinde 3'üncü Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu gerçekleşti.
İSTE Barbaros Hayrettin Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumda konuşan İSTE İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkanı Dr. Murat Sağır, İSTE ve İstanbul Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
İlk sempozyumun 2017 yılında gerçekleştiğini hatırlatan Sağır, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen programına 11 ülkeden 102 kişinin katıldığını belirtti.
Günümüz ekonomisi hakkında bilgiler verilen sempozyuma Dış İşleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Daimi Büyükelçi Serdar Cengiz, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İSTE Ekonomi Bölümü Dekanı Prof. Dr. Nazif Çalış, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

İskenderun, Ekonomi, Teknoloji

Kaynak: AA

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