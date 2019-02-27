İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonları

Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Çalışma kapsamında 15 Şubat ile 22 Şubat tarihlerinde yapılan 8 operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram 423 gram esrar, 218 adet captagon hap,313 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışlarında elde edildiği iddia edilen 5 bin 865 lira para ele geçirildi.
Hatay, İskenderun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA