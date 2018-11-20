20 Kasım 2018, 12:58

İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonları: 71 Gözaltı

İskenderun

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 71 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 71 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, 'Narkotik Suçlar' kapsamında 2 Kasım-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 39 ayrı operasyonda toplamda 10 kilo 228 gram esrar maddesi, 12 adet Captagon hap, 3 adet uyuşturucu hap, 58 gram eroin maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen değerlendirilen 440 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda 71 kişinin gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldığı belirtildi. - HATAY Hatay,İskenderun
20 Kasım 2018 Salı 12:58



YORUMLAR