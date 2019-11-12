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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

12.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:58İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
'ın ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Numune Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda polisten kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinden yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. - HATAY

Numune Mahallesi, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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