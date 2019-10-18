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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

18.10.2019 09:33
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen kişilerin Gültepe ve Buluttepe mahallerindeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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