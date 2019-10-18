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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

18.10.2019 12:02İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı Narkotik ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışma başlatıldı. Gültepe ve Buluttepe Mahallesi'ndeki adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Uyuşturucu Ticareti, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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