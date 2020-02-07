Haberler » 3. Sayfa » İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde narkotik köpeği ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

07.02.2020 08:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:37İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'ın ilçesinde narkotik köpeği ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan M.E. ve B.Z. isimli şahıslara operasyon düzenlendi.

Şahısların evlerine yakın bölgede araziye gizledikleri yaklaşık iki buçuk kilo esrar maddesi, narkotik polis köpeği "Dante" tarafından bulundu. Yakalanan iki şüpheli sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında E.A isimli şahsın da arandığı bildirildi. - HATAY

İskenderun, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:00  Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir nereli, kaç yaşında?
08:57  Kasım er-Rimi kimdir? El Kaide lideri Kasım el-Rimi kimdir?
08:10  Şal şıklığı İle tarzınızı yansıtın!
08:10  "Birlikte Dekore Ediyoruz" Workshop'u evleri baştan yaratıyor!
01:00  Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 7 Şubat hutbesi
7.02.2020 09:25:19