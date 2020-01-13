Haberler » Güncel » İskenderun'da uyuşturucu uygulaması - Haber

İskenderun'da uyuşturucu uygulaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 200 polis, çok sayıda eğitimli köpekle zehir tacirlerine yönelik uygulama yaptı.

13.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:00İskenderun'da uyuşturucu uygulaması

HATAY'ın ilçesinde 200 polis, çok sayıda eğitimli köpekle zehir tacirlerine yönelik uygulama yaptı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 200 polis, 3 ekip halinde zehir tacirlerine yönelik uygulama başlattı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında mahalle halkı da narkotik polisine teşekkür etti. Dedektör köpeklerle sokakları ve araçları didik didik arayan polis ekipleri, şüphelendikleri birçok kişiye de kimlik kontrolü yaptı. Devam eden uygulamaların ilçe genelinde yaygınlaştırılacağı öğrenildi.



Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30  Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor - Haber
15:30  İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti - Haber
15:30  Safranbolu Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı - Haber
15:30  İspanya'da sol koalisyon hükümetinin bakanları yemin etti - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
13.01.2020 15:33:02