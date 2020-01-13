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İskenderun'da uyuşturucu uygulaması

İskenderun'da uyuşturucu uygulamasıHATAY'ın İskenderun ilçesinde 200 polis, çok sayıda eğitimli köpekle zehir tacirlerine yönelik uygulama yaptı.

13.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:55
'da uyuşturucu uygulaması
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 200 polis, çok sayıda eğitimli köpekle zehir tacirlerine yönelik uygulama yaptı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 200 polis, 3 ekip halinde zehir tacirlerine yönelik uygulama başlattı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında mahalle halkı da narkotik polisine teşekkür etti. Dedektör köpeklerle sokakları ve araçları didik didik arayan polis ekipleri, şüphelendikleri birçok kişiye de kimlik kontrolü yaptı. Devam eden uygulamaların ilçe genelinde yaygınlaştırılacağı öğrenildi.
İskenderun'da uyuşturucu uygulaması

İskenderun, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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