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İskenderun'da vatandaşlara kavun dağıtıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciği tarafından cuma namazı çıkışı vatandaşlara kavun dağıtıldı.

09.08.2019 17:14 İskenderun'da vatandaşlara kavun dağıtıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciği tarafından cuma namazı çıkışı vatandaşlara kavun dağıtıldı.
İl Temsilcisi Sinan Köklü, AA muhabirine, paylaşma duygusunu arttırmak ve farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını söyledi.
Hatay'da yetişen 1,5 ton kavunu vatandaşlara dağıtacaklarını belirten Köklü, herkesin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
Bir kamyonete yüklenen kavunlar Kaptan Mehmet Paşa Camisi yanında cuma namazından çıkan vatandaşlara dağıtıldı.

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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