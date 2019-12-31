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Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yılbaşı gecesi öncesi halkın huzur ve güvenliği için uygulamalar ve operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 272 litre kaçak içki ile 38 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 5 kişiye para cezası kesildi.

31.12.2019 00:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:54 Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yılbaşı gecesinin huzur ve güvenliği için düzenlenen operasyonda 272 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişiye yasal işlem uygulandı.

38 ŞİŞE ÇEŞİTLİ MARKALARDA GÜMRÜK KAÇAĞI İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçmesi için şehir genelinde uygulamalar ve operasyonlar yaptı. Asayiş ekipleri cafe ve barların olduğu yerlerde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri ise yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki bazı iş yeri ve adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 272 litre kaçak içki ile 38 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirdi. 5 kişiye para cezası kesildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Yapılan uygulamaları İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş teftiş ederek esnaflarla sohbet etti. Esnaflar polisin denetimlerinden memnun olduklarını dile getirdiler.


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Kaynak: İHA

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