İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (3)

EŞİ VE BALDIZI İLE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım'ın (52) cenazeleri de Çankaya Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, saf tutuldu. Cenaze namazının ardından Ali Yıldırım, eşi Esmehan Yıldırım ve baldızı Leyla Yıldırım, yan yana mezarlarda toprağa verildi.

EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Leyla Yıldırım'ın aynı kazadan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi İbrahim Yıldırım'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA