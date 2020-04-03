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İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (2)YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERHatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Burhan İshakoğlu (35) ile oğlu Onur İshakoğlu'nun (16), eczaneye uğramak için evden...

03.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:28
İskenderun 'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (2)
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Burhan İshakoğlu (35) ile oğlu Onur İshakoğlu'nun (16), eczaneye uğramak için evden çıktıkları, kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybettikleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde baba-oğulun cenazesini teslim alan yakınları, helallik alınması için evinin önüne getirdi. Daha sonra cenaze aracıyla Çankaya Mezarlığı'na götürülen baba-oğul, koronavirüs tedbirlerinin alındığı cenaze namazıyla yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
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İskenderun’daki TIR faciasında ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Hatay, Güncel

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İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
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Haberler ›› Güncel ››İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi - Haberler

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