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İskenderun'daki tır kazasında hayatını kaybeden baba oğul yan yana toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren baba-oğul gözyaşları arasında toprağa verildi.

03.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:36
İskenderun'daki tır kazasında hayatını kaybeden baba oğul yan yana toprağa verildi
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren baba-oğul gözyaşları arasında toprağa verildi.

Feci kaza, dün İskenderun Deniz Alayı mevkisinde yaşandı. Belen istikametinden gelen ve frenleri devre dışı kaldığı için otobana giremeyip şehir merkezine yönelen Bayram Avcıoğlu idaresindeki 33 CSF 03 plakalı zeytinyağı yüklü tır, polisin uygulama noktasında bekleyen 25 araca birden çarptı. Aynı tır, eczaneye gitmek için Sarımazı'dan İskenderun'a gitmekte olan Burhan İsakoğlu ve oğlu Onur İsakoğlu'nun bulunduğu otomobili biçti. Dehşet kazada araç içinde can veren baba-oğul, bugün İskenderun Çankaya şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Emekli olan baba Burhan İsakoğlu'nun astım hastası olduğu ve sağlık ocağından yazdırdığı ilacını almak üzere İskenderun'a gittiği, oğlu Onur'un ise oruç tuttuğu ve zaman geçirmek için babasına refakat ettiği öğrenildi.

Kazadan geriye 1 Nisan'da doğum günü olan baba Burhan İsakoğlu'nun eşi Emine ve çocukları ile çektirdiği aile fotoğrafı kaldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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