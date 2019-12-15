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İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

HATAY'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımda güç kaynağından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

15.12.2019 23:49 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:49İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

HATAY'da Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımda güç kaynağından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Hasara neden olan yangın, kısa süreli panik yarattı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımdan saat 21.00 sıralarında dumanların geldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, güç kaynağından çıktığı belirlenen yangını, büyümeden söndürdü. Yoğun duman nedeniyle hastanenin acil servisi bir süre hizmet veremedi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, hasara neden oldu.



Devlet Hastanesi, İskenderun, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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