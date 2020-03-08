İskenderun emniyeti kadınlara çiçek verdi
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.
08.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:36
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.
Atatürk Bulvarı ve Şehit Pamir Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, kadın sürücülere çiçek vererek günlerini kutladı.
Ekipler, çiçek verdikleri kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atatürk Bulvarı ve Şehit Pamir Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, kadın sürücülere çiçek vererek günlerini kutladı.
Ekipler, çiçek verdikleri kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İskenderun emniyeti kadınlara çiçek verdi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Güncel
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