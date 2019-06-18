İskenderun Hatmek Bağlama Kursiyerlerinden Mini Konser

Sosyal ve kültürel olarak vatandaşların farklı alanlarda eğitimler alması ve yeteneklerini geliştirilmesi adına düzenlenen eğitim kursları kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) İskenderun şubesinde 7 aylık süreçte bağlama kursuna katılan 14 kursiyer, İskenderun HATSU hizmet binasında müzikseverlere mini konser verdi.

8 ile 65 yaş arasındaki kursiyerlerin vermiş olduğu dinleti, türkü ve halk müziği dallarında dinleyenlere güzel dakikalar yaşattı.

Kursa katılanlar tarafından seslendirilen ve alkışlarla beğeni bulan mini konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, emeği geçen kursiyerlere ve eğitimcilere teşekkür ederek böyle etkinliklerin devamının getirilmesini istediler.