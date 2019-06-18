18.06.2019 13:53
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İskenderun Hatmek Bağlama Kursiyerlerinden Mini Konser

İskenderun Hatmek Bağlama Kursiyerlerinden Mini Konser

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren HATMEK'te bağlama kursuna katılan kursiyerler tarafından mini konser verildi.

Sosyal ve kültürel olarak vatandaşların farklı alanlarda eğitimler alması ve yeteneklerini geliştirilmesi adına düzenlenen eğitim kursları kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) İskenderun şubesinde 7 aylık süreçte bağlama kursuna katılan 14 kursiyer, İskenderun HATSU hizmet binasında müzikseverlere mini konser verdi.

8 ile 65 yaş arasındaki kursiyerlerin vermiş olduğu dinleti, türkü ve halk müziği dallarında dinleyenlere güzel dakikalar yaşattı.

Kursa katılanlar tarafından seslendirilen ve alkışlarla beğeni bulan mini konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, emeği geçen kursiyerlere ve eğitimcilere teşekkür ederek böyle etkinliklerin devamının getirilmesini istediler.

Kaynak: Bültenler
İskenderun, Güncel

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