İskenderun Kaymakamı Yönden Kovid-19 tedbirlerini denetledi
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kentte alınan tedbirleri denetledi.
30.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:12
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kentte alınan tedbirleri denetledi.
Denizciler güvenlik noktasındaki uygulamalara katılan Yönden, minibüslerdeki yolcu taşıma kurallarını inceledi.
Yönden, tedbirlerin titizlikle yürütüleceğini kaydetti.
Denizciler güvenlik noktasındaki uygulamalara katılan Yönden, minibüslerdeki yolcu taşıma kurallarını inceledi.
Yönden, tedbirlerin titizlikle yürütüleceğini kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler: İskenderun, İskender, Güncel