İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü
İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü Etkili olan sağanak yağmur ve fırtına İskenderun Adana yolunun bir bölümünde trafiği felç etti İskenderun'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü.
13.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:01
İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründüEtkili olan sağanak yağmur ve fırtına İskenderun Adana yolunun bir bölümünde trafiği felç etti
HATAY - İskenderun'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü. İskenderun'da gün boyu devam eden sağanak yağmur ve fırtına akşam saatlerinde iyice şiddetlendi. Fırtına ve yağmur özellikle deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İskenderun körfezinin mavi sularının turkuaz rengine dönüştüğü İskenderun'da fırtınaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar denizin bu güzel manzarasında balık tutmaya devam ettiler. Fırtına ve yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırması nedeni ile İskenderun Adana yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadıkları bölgede araçlar su içerisinde ilerlemekte güçlük çektiler.
HATAY - İskenderun'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü. İskenderun'da gün boyu devam eden sağanak yağmur ve fırtına akşam saatlerinde iyice şiddetlendi. Fırtına ve yağmur özellikle deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İskenderun körfezinin mavi sularının turkuaz rengine dönüştüğü İskenderun'da fırtınaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar denizin bu güzel manzarasında balık tutmaya devam ettiler. Fırtına ve yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırması nedeni ile İskenderun Adana yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadıkları bölgede araçlar su içerisinde ilerlemekte güçlük çektiler.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü
Etiketler : İskenderun, Adana, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi