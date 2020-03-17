İskenderun Körfezi'nde ceset bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfezde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.
17.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:34
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde körfezde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güzelçay Mahallesi kıyılarında balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde bir ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi cenaze aracı ile İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve sahil güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Alınan bilgiye göre, Güzelçay Mahallesi kıyılarında balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde bir ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi cenaze aracı ile İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve sahil güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler : İskenderun, Hatay, 3. Sayfa
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