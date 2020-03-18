İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi
İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi Hatay'ın İskenderun Körfezinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sırasında açıklarda peş peşe hortumlar çıktı.
18.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:19
İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi
HATAY - Hatay 'ın İskenderun Körfezinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sırasında açıklarda peş peşe hortumlar çıktı. Arsuz Konacık bölgesi civarında çıkan hortumlar amatör bir balıkçı tarafından görüntülendi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkili olduğu körfezde peş peşe çıkan hortumlar balıkçılarda heyecana neden oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca deniz suyunu gökyüzüne çeken hortumlar kıyıya yaklaşmadan etkisini yitirdi.
HATAY - Hatay 'ın İskenderun Körfezinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sırasında açıklarda peş peşe hortumlar çıktı. Arsuz Konacık bölgesi civarında çıkan hortumlar amatör bir balıkçı tarafından görüntülendi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkili olduğu körfezde peş peşe çıkan hortumlar balıkçılarda heyecana neden oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca deniz suyunu gökyüzüne çeken hortumlar kıyıya yaklaşmadan etkisini yitirdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi
Etiketler : İskenderun, Hatay, Genel
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