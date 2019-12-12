Haberler » Güncel » İskenderun-Payas otoyolu ücretsiz oldu - Haber

İskenderun-Payas otoyolu ücretsiz oldu

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Payas-İskenderun otoyolunun ücretsiz olduğunu kaydetti.

12.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:04İskenderun-Payas otoyolu ücretsiz oldu
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Payas- otoyolunun ücretsiz olduğunu kaydetti.
Yayman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Hatay ziyaretinde verdiği sözün gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Toprakkale-İskenderun otoyolunun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin geçiş ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu güzel karar için şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay milletvekillerimizin üstün gayretiyle otobanın önemli bir kısmı ücretsiz hale geldi." ifadesini kullandı.

İskenderun, AK Parti, Hatay, Payas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:07 Arjantin Başkonsolosu Rivera Hatay'da - Haber
15:06 Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı - Haber
15:06 Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası (3) - Haber
15:01 Çocuklar Yardım Kampanyasıyla ısındı - Haber
15:01 Kaş'ta Akdeniz Fok'unun marina turu - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 15:15:10