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İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını

İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 200 polis, 3 K9 dedektör köpeği eşliğinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bölgelere anlık baskınlar gerçekleştirdi.

09.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:12İskenderun polisinden dedektör köpeklerle uyuşturucu baskını
ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 200 polis, 3 K9 dedektör köpeği eşliğinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bölgelere anlık baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

'ın İskenderun ilçesinde torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yoğun olarak bulundukları bölgelere 200 polis ve 3 K9 dedektör köpek ile anlık uygulama yapıldı. Uyuşturucu operasyonlarını aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı uygulamalarda üzerlerinde içimlik esrar maddesi ve captagon hap ele geçirilen 7 şahıs gözaltına alındı. İskenderun'da son günlerde ardı ardına gerçekleştirilen sıkı denetimler ve uygulamalara bağlı olarak uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan sokak uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - HATAY

İskenderun, Hatay, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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